Berni rompió el silencio y habló sobre el rumor de romance con Viviana Canosa

En diálogo con Romina Manguel en A24, el Ministro de Seguridad de Buenos Aires Sergio Berni se refirió a los rumores de romance con la periodista Viviana Canosa.

"Te voy a pedir disculpas por meterme en un terreno personal", anticipó Manguel, a lo que Berni replicó: "Entonces mejor no se meta en terrenos personales". Entonces la conductora fue al grano: "¿Puede ser parte de una operación? Sonó mucho... se te relacionó con una colega, pero además hablando de que te habías ido de tu casa, que estabas viviendo acá, en un colectivo. ¿Creés que es parte de una operación? Ya meterse en tu vida personal, en tu vida privada".

La respuesta de Berni fue contundente: "Las operaciones políticas no tienen límites. Los que tenemos que tener límites somos aquellos que no tenemos que desviar la atención de las cosas importantes. Estas cosas no nos preocupan". "Mi familia está acostumbrada a estas cosas, venimos de cosas peores: persecución judicial, persecución con diferentes organismos que tenían en la época de Mauricio Macri. Pero ya tenemos el cuero curtido".