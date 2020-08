Rocio Marengo fue vapuleada en la final de MasterChef Chile: "Me desmoroné"

El domingo se disputó la última emisión del reality gastronómico MasterChef Celebrity Chile. La mediática argentina Rocío Marengo, junto a César Campos y Natalia Duco, se disputaron el gran premio.

El programa se grabó en Colombia, mientras que la lectura del ganador fue en Chile bajo estrictas medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus.

Los tres finalistas debieron preparar un menú completo -entrada, fondo y postre- para el jurado compuesto por Fernanda Fuentes, Chris Carpentier, Jorge Rausch. Mientras el reloj corría, los nervios le jugaron una mala pasada a Rocío Marengo, quien se cayó al suelo cuando cargaba dos canastos dentro del supermercado del certamen.

"¡Perdí un riñón!", gritó la actriz que luego, indicó frente a las cámaras: "Yo, a todas las cosas negativas, trato de buscarle el por qué. Y digo ‘bueno, ok, me caí, me desmoroné‘. Pero me sirvió para despertarme. Tuve restos, hay que tener un mise en place organizado. Son muchos productos, son muchas preparaciones. Así que un tropezón, en este caso, fue caída. No va a ser un muro que no pueda derribar".

Más tarde, el conductor anunció que Duco se consagró como la primera ganadora del certamen gastronómico de famosos en Chile. "Cumplí este objetivo, lo logré. Luché, luché y luché y perseveré. Quizás ese es el mensaje que quiero dar. Me pasaron cosas muy duras y me pude levantar. Me pude reinventar, se me dieron oportunidades y las tomé", dijo la mujer que se quedó con el premio de 25 millones de pesos.

Durante la lectura del sobre, Marengo estuvo de manera virtual ya que se encuentra en Buenos Aires desde, en donde pasa el aislamiento social preventivo y obligatorio. "¡¡Quiero agradecerles de todo corazón, pero fuerte fuerte (sic), a todos lo que me acompañaron en este lindo desafío!!", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

"Estoy demasiado orgullosa de mí. Haber llegado hasta acá habla de la garra, esfuerzo, perseverancia y constancia que le meto a todo en la vida", sostuvo en la red social en la que tiene casi un millón de seguidores.

Recordemos que MasterChef Celebrity también tendrá su edición argentina. Si bien no hay fecha confirmada para su debut, se especula que comenzará a mediados de septiembre con la conducción de Santiago del Moro por la pantalla de Telefe. Hasta el momento, los confirmados son Iliana Calabró, El Polaco, Fede Bal y el humorista Roberto Moldavsky.