Con un a foto recién salida de la bañera, Macarena Rinaldi apuntó contra quienes la critican

View this post on Instagram

Quu00e9 onda los haters? Para empezar, la foto no tiene nada que ver. Pero me voy a permitir la incoherencia para que no sea un lujo de los haters nada mu00e1s. O bien, se puede interpretar asu00ed: el estado de una persona, su sentir y su bienestar no se modifican por lo que digan los demu00e1s. Las cru00edticas de las redes pasan de largo. Porque es lo mu00e1s sano y lo mu00e1s lu00f3gico. El hater se mete con lo personal, te dedica un buen rato, a tu familia, tu pareja, tu aspecto fu00edsico, tu mascota, tu mamu00e1, tus hijos... y hasta crea cuentas paralelas para agredir en un acto de cobardu00eda enorme. Y se cree, cuando te critica, que estu00e1 hablando de vos. Y en verdad, el hater habla de su00ed mismo. En sus juicios se esconden sus complejos, carencias, su relaciu00f3n consigo mismo ( y cuu00e1nto mu00e1s! ). La persona criticada simplemente es un espejo donde se refleja su lado oscuro. El hater tiene mucho valor para enjuiciar a otro pero si se le pide que hable de autocru00edtica seguramente no sabru00e1 hacerlo. Tiene el ego grande como para creer que puede hacerte dau00f1o, pero tambiu00e9n una ignorancia que no le permite darse cuenta de lo que le pasa. La pregunta clave para todo hater es: QUu00c9 ME PASA A MI? Quu00e9 tiene que ver la persona juzgada? Quu00e9 hay detru00e1s de las cru00edticas? Hay envidia. De una conferencia de Borja Vilaseca rescatu00e9 que la envidia es uno de los grandes virus de esta sociedad. La envidia es la manifestaciu00f3n de un profundo complejo de inferioridad. Sentir que soy menos, sentir que no he florecido como ser humano. La envidia es un tema tabu00fa, y lo sabemos porque todos lo experimentamos. u201cQuerido hater, obsu00e9rvate cuando empieces a juzgar, a destilar veneno de tu mente y tu boca, y en vez de dejarte llevar por esa proyecciu00f3n haz un acto revolucionario y mira hacia adentrou201d, dice magistralmente Borja. Y para cerrar este tema sobre el que podru00edamos extendernos sin fin, cito al psicu00f3logo Alejandro Manzano, con unas palabras que merecen ser refrescadas cada du00eda : u201c Nacemos para formarnos y construir un propio modelo de vida. No estamos aquu00ed para cumplir con los deseos o expectativas de los demu00e1s u201c.