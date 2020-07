Rocío Marengo avanzó a semifinales en MasterChef Chile y se desató la polémica

Rocío Marengo aceptó ser parte de MasterChef Celebrity que transmite la televisión de Chile, país donde cosechó más fama que en Argentina. Básicamente, lo tomó como un desafío personal.

Contra todos los pronósticos, Rocío fue pasando etapas programa a programa y el último fin de semana logró ser una de las primeras en llegar a la semifinal.

“No sé cómo llegue a la semifinal de este programa. Es muy difícil aprender y tuve que poner mucha garra. Para los que no somos cocineros, que sabemos muy poco del tema, es muy sacrificado. En mi caso, cada cosa que me salía mal, me frustraba muchísimo, me sentía muy mal”, contó Rocío en La Once Diez.

Pero en las redes sociales piensan otra cosa. "Rocío Marengo es semifinalista…hace dos capítulos atrás quería hacer una sopa de alcachofas y no llevó las alcachofas. Ese es el nivel”, manifestó un usuario con rudeza. “Se los dije, Marengo y el Marrochino (actor y modelo italiano radicado en Chile) firmaron un contrato que los lleva directamente a la final”.

Weon no puede ser la rocío marengo la primera semifinalista y cocina como el culo. #AspirantesAlLimite #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/bUqjW0qyvr — Matías galvez (@mengalvez) July 27, 2020

Se los dije... la Roció Marengo y el Marrochino firmaron un contrato que los llevaba directamente a estar en la final como fuera. #Masterchefcelebrity — ANTI (@killingtheTV) July 27, 2020

#AspirantesAlLimite Hola sólo me conecté para reír un rato.... Rocío Marengo la primera finalista wn?

Cxsm!

Que duerman bien! pic.twitter.com/AfoaSzX57p — Alan J. Smithee (@spiekles) July 27, 2020

Rocio Marengo no se como ha llegado ahí...no me gusta siempre tratando de sembrar cizaña.....entiendo que es un reality demasiado pesada....Marcelo demasiado petulante.....Natalia un amor se nota que estudia es la única celebrity el resto mejor no hablar — norma rodriguez (@normaro51376063) July 28, 2020

Recordemos que el formato "celebrity" aterrizará en Argentina en la pantalla de Telefe cuando las condiciones sanitarias lo permitan.