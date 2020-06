La particular respuesta de Sebastián Estevanez a quienes lo tildan de mal actor

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Sebastián Estevanez confesó qué siente cuando en las redes sociales lo tildan de “mal actor”.

."A mí eso no me duele para nada", arrancó categórico. Aunque luego agregó: "Tampoco es lindo y tampoco es que no me importa, el resultado final para mí es la calle, no las redes, cuando vas a un lugar y sentís que la gente te quiere, es lo mejor y si te quieren tus compañeros mejor, ya está. Hay derecho a que algo no les guste, seguramente hay muchos actores mejor que yo".

Para finalizar su descargo, afirmó: "Todos los trabajos que hice, los hice con el corazón en la mano. Pensás que actúo mal está perfecto, y te doy un abrazo”.