Lizy Tagliani aclaró los tantos tras la suspensión de su programa

Lizy Tagliani y su equipo estarán aislados en sus casas por 14 días ya que todos estuvieron en contacto estrecho con un integrante del equipo que dio positivo en un test de Covid-19. Por el momento, el programa de juegos saldrá repetido hasta que se cumpla con los días de la cuarentena.

Este lunes, la conductora expresó desde su cuenta de Twitter: "Gracias a todos por preocuparse! Un compañero de nuestro equipo dió positivo, por eso voy a cumplir con los 14 días de aislamiento preventivo como lo indica el protocolo. Gracias por estar siempre! Los quiero!".

Gracias a todos por preocuparse! uD83DuDE4CuD83CuDFFC?? Un compañero de nuestro equipo dió positivo en Coronavirus, por eso voy a cumplir con los 14 días de aislamiento preventivo como lo indica el protocolo. Gracias por estar siempre! Los quiero! pic.twitter.com/68bC9ijF6l — Lizy Tagliani (@lizytagliani) June 16, 2020

Este martes, frente a la preocupación de sus seguidores y de la comunidad artística, Lizy ofreció algunos detalles más de la situación que atraviesan ella y sus compañeros. "No fue en mi estudio fue en otro lado de El precio justo... es por prevención", sostuvo la animadora. Frente a un cuestionamiento en el que le sugerían a Tagliani que la situación en el equipo podría complicarse, y que en muchos casos no se toman los protocolos de distanciamiento en serio, la artista remarcó: "Pero no fue nadie del piso".

No fue en mi estudio fue en otro lado del precio justo... es por prevención... https://t.co/A45spFJ8k1 — Lizy Tagliani (@lizytagliani) June 16, 2020