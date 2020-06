Cirio contó porque su test dio negativo y un doctor negó su versión

Jésica Cirio salió al aire en La Peña de Morfi desde su casa este domingo, donde cumple con la cuarentena obligatoria por precaución, luego de que Martín Insaurralde fuera internado por contraer COVID-19. La co-conductora del ciclo explicó por qué creía que ella no se contagió de su esposo, pero el doctor Dr. Jorge Tartaglione la corrigió.

"Ayer me dio negativo el test a mí pero era exactamente lo mismo, iba a estar en cuarentena correspondiente me de o no positivo el test". Además Jésica contó que a su hija Chloé no le hicieron el hisopado "porque es muy chiquita".

Al argumentar el hecho de que su test, a diferencia del de su marido haya dado negativo, la influencer dijo: "Es mi opinión y el médico puede decir lo contrario. Pero creo que sí tiene que ver con que uno lleve una vida saludable, se mueva un poco en la casa… Yo me suplemento un montón, tomo mucha cantidad de suplementos porque así me aconsejan, y porque entreno y tomo minerales para mantener mi inmunidad alta. Puede que sea positivo o no pero todo lo que podamos colaborar con esto, ayuda, como vitamina c, minerales hidratados, alimentarse bien, yo me alimento de una manera súper sana”, delizó Cirio, mientras el doctor reiteraba "No, no".

En ese momento, Tartaglione la corrigió: “No, no. No hay evidencia científica de ningún tipo respecto a que si te suplementás con algo no te contagiás. Lo que hace que sea tremenda deportista es que va a tener su corazón sano y evitarse de tener muchas enfermedades. Pero no hay evidencia científica”.

En las redes, cientos de usuarios lapidaron a Cirio por el planteo y por intentar explicarle a un médico.