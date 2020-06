Tras ser censurada en Instagram, Noelia Marzol redobló la apuesta

La política de permisividad de Instagram siempre es blanco de discusiones por sus parámetros estrictos. En esta oportunidad, la actriz Noelia Marzol fue censurada por partida doble por videos que según las denuncias de usuarios contenían "lenguaje inapropiado".

Frente a esa situación, Marzol lanzó nuevos videos con recaudos y también efectuó un contundente descargo que se hizo viral y que también fue bajado de la red.

Con ironía, Noelia señaló: "Dieron de baja de nuevo el video. ¡Qué sensibles están todos cuando no quieren escuchar algo! Imagínense que me están dando unas ganas terrible de callarme; tanto que acabo de hacer una nueva versión con traje y anteojos, poniéndole todos los 'pips' correspondientes".

A fines de que no le vuelva a suceder lo mismo, Marzol modificó su vestuario,dado que pasó del conjunto íntimo a un blazer y pantalón y seleccionó con mayor cuidado sus palabras para no afectar a nadie. Pese a su cambio de actitud empujado por la gente y la eliminación posterior de su video en la que impartió Instagram, la rubia fiel a su estilo frontal, aseguró: "Sigan alimentando estas ganas de callarme y no decir lo que pienso. Sigan que me encanta" y tras compartir la versión renovada del polémico video que la dejó en Trending Topic, agregó: "Agregué conceptos. Así que gracias por hacerme pensar un poco más. Versión a prueba de inseguros, retrógrados, cuadrados, de gente que no acepta otra manera de pensar, de vivir".

Finalmente, dijo indignada: "Va a prueba de machistas, incluyo mujeres y hombres, de gente que no quiere ser sincera consigo misma, de gente molesta que no sabe ya qué hacer con su tiempo. Estoy total y completamente en desacuerdo con esta versión, en fin".