El encendido reclamo de Noelia Marzol: "Queremos cog... en libertad"

Tras la viralización de un video privado de ella, Noelia Marzol subió a sus redes una secuencia en la que aparece hablando a cámara, en ropa interior y dejando un mensaje vinculado a las mujeres, y la necesidad de romper con los prejuicios sociales.

"Me encanta exponer mi cuerpo, pero no para que te excites. Me encanta construir y habitar mi cuerpo. Me calienta sentirme segura, alimentar mi autoestima, ver lo que genera mi presencia y mi actitud. Si una mujer habla de sexo, si quiere tenerlo y mucho más si quiere tenerlo de forma casual, eso escandaliza", comienzó Marzol.

"Cada vez que piensan, escriben o dicen todo lo que me harían, sabiendo que jamás va a suceder, a mí me llena de poder. Porque a mí no me excita saber lo que mi cuerpo genera en vos. Lo que me excita es que vos no concientices tu inseguridad, que te enoje el poder que tienen mis tetas", enfatizó la actriiz.

"Siento mucho placer cada vez que una mujer puede hacerse valer, cuando muestra libremente sus tetas, cuando puede hablar sin reparo cuánto le gusta coger", agregó.

En la segunda parte del material, que se distribuyó rápidamente en las redes, Noelia hace un llamamiento a las mujeres que critican a sus pares.

"Me apena mucho las mujeres que no aprecian esa femineidad putonezca e irreverente como una rebelión, que no rompan con el mandato social y señalen a las que queremos coger en libertad. Si vamos a lo biológico, el órgano de la inteligencia es el cerebro. Así que inteligente sería que dejes de subestimarme cuando disfruto de mi clítoris porque eso no afecta mis cualidades intelectuales, porque puedo pensar y coger. Porque puedo ser inteligente y la más puta a la vez. Y eso me llena de poder", planteó.