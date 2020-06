Noelia Marzol no se da por vencida: censuraron nuevamente su video

Noelia Marzol no se da por vencida y nuevamente compartió su polémico video. Recordemos que hace días irrumpió en su cuenta de Instagram con una filmación de la que todos hablaron. En ella se la veía en ropa interior dando un mensaje relacionado con las mujeres y con la necesidad de romper con prejuicios.

La publicación generó tal revuelo que fue dada de baja y a pesar de eso, la bailarina, muy enojada, volvió a compartirlo. "Me censuraron? Bueno... lo subo de nuevo!", comenzó diciendo en aquella la publicación.

Resulta que, otra vez, consiguieron que Instagram le diera de baja el posteo. Y es por eso, que ahora Noelia volvió a grabarlo, pero esta vez vestida.

Marzol comenzó el texto bien picante para quienes la denunciaron: "Agregué conceptos... asique gracias por hacerme pensar un poco más!".

"Versión a prueba de insegur@s, retrógrad@s, cuadrad@s, de gente q no acepta otra manera de pensar, de vivir. A prueba de machitas (incluyo mujeres y hombres) de gente que no quiere ser sincera consigo misma, de gente molesta que no sabe ya qué hacer con su tiempo. Personas que tienen miedo... pobres", agregó y finalmente aseguró no estar de acuerdo con esta versión.

¿Será la tercera la vencida o volverán a darle de baja la publicación?