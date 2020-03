Mirko le hizo un pedido al Presidente y obtuvo una respuesta inesperada

Desde que Alberto Fernández decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, Marley viene compartiendo en sus redes sociales el día a día de Mirko. En esta oportunidad, sorprendió con un video en el que el pequeño llama al Presidente para hacerle un pedido particular.

"Mirko llama al Presidente. Mirko tiene autorizado una pastilla de menta por día y un chocolate porque no quiero que se llene de azúcar y golosinas. Me insistió que quería más y le dije: ‘pregúntale al Presidente si te deja’ y ahí fue a llamarlo. No sé si el Presidente le dijo que si o que no!", expresó el conductor.

En las imágenes se lo puede ver al pequeño llamando de manera ficticia y preguntado si puede comer más de un chocolate en el día.

El video obtuvo miles de reproducciones y comentarios que esperaban una respuesta concretar del primer mandatario.

Y este domingo, Alberto Fernández decidió contestar el pedido. "Hola Mirko!!! Decile a Marley que te autorizo a comer hasta tres patillas de menta y dos chocolates porque día. A eso podes sumarle una golosina más. Lo único que no podes hacer es salir de tu casa. Cuídense con Marley!!! Si ustedes no salen y se cuidan nos cuidan a todos", publicó el mandatario desde su cuenta de Twitter.