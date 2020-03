¿Se olvidó de vestirse?: Mariana Genesio Peña subió una foto sin nada de ropa pero con guantes y barbijo

La cuarentena es el arma fundamental para luchar contra la propagación del coronavirus en el país. Es por ello que los famosos han utilizado sus redes sociales para compartir mensajes de concientización y para informarles a sus seguidores que el aislamiento social es de suma importancia para no expandir el coronavirus.

Una de las personas que buscó concientizar a sus fans sobre este tema fue la actriz trans Mariana Genesio Peña que compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram. En las mismas se la ve a ella en su balcón usando barbijo y guantes de látex, pero con la particularidad de que está totalmente desnuda.

En tanto que además de las fotos, ella compartió una frase para concientizar a todos sus seguidores para que entiendan la importancia que tiene la cuarentena ya que de esta manera el virus que azota a todo el mundo deje propagarse. La frase que publicó Mariana dice "hace días que no me maquillo, no me peino, no uso químicos . Mi cuerpo es el planeta tierra".