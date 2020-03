A punto de ser sobreseído, Rago habló de la denuncia por abuso

Erika Basile acusó al actor Pablo Rago de abuso sexual en un encuentro que tuvieron en la casa de él en 2015, pero finalmente la pericia del Cuerpo Médico Forense dictaminó que “no hay daño psicológico compatible con abuso sexual o violencia de género” y con esto Pablo Rago estaría a un paso de ser sobreseído.

Rago se mantuvo en silencio hasta hoy donde adelantó algo en ciclo "Confrontados" del Nueve. "Cuando tenga algo para decir lo voy a decir. No tenía nada para decir. Siempre estuve tranquilo. Esto me perjudicó pero voy a hablar cuando mi abogado me lo permita. No me pongas en un compromiso. En mayo voy a trabajar al exterior pero ya vamos a hablar y tener tiempo de explayarnos", fueron las palabras de Rago a la notera del programa.