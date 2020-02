La mujer que denunció a Rago cuestiona las pericias

Érika Basile era amiga de Pablo Rago y lo denunció por "abuso sexual con acceso carnal". La causa dio un giro esta mañana, cuando el Cuerpo Médico Forense comunicó que -según las primeras pericias- no hay indicios psicológicos de que Basile haya padecido ese vejamen.

"Estoy decepcionada -reaccionó la mujer luego de conocerse esos resultados-. Los psicólogos dijeron que solo tuve una mala experiencia, aunque para ellos no hubo abuso. ¡Una mala experiencia!".

Basile dice que conoció a Rago en 2013 y se hizo amiga del actor. Dos años más tarde, el ex protagonista de Amigos son los amigos la invitó a su domicilio, donde él habría actuado de manera violenta.

"Me arruinó la vida", suele repetir Érika ante las cámaras. Hace minutos, sin ir más lejos, un periodista quiso saber qué le gustaría transmitirle a Rago y ella retrucó: "él sabe muy bien lo que pasó. Que me diga en la cara que esto no sucedió".

Alejandro Cipolla, abogado de la denunciante, contó que habían firmado en desacuerdo los resultados del peritaje. Para los forenses, "no hay indicadores de abuso sexual ni de violencia de género". Ante este panorama, el letrado informó: "me voy a juntar con Érika así vemos cómo continuamos, porque sin pruebas y sin la pericia psicológica es imposible seguir con la causa".