Comienzan a investigar a Alperovich en Tucumán

La denuncia contra el senador y ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, por abuso sexual con acceso carnal realizada por su sobrina segunda y ex colaboradora, comenzó a ser investigada por la justicia de la provincia, anunció hoy la vocera de la denunciante.



"Tuvimos algunas novedades que tienen que ver con la apertura de la investigación jurisdiccional en Tucumán, que es lo que dispuso el juez de Instrucción en lo Penal 2, Facundo Maggio, apenas se levantó la feria, porque considera que existe los elementos suficientes para empezar una investigación", sostuvo Milagros Mariona, vocera de la joven denunciante de 29 años, en una entrevista con La Gaceta.



Mariona explicó que la medida dispuesta por el Maggio “fue rechazada por la defensa de Alperovich, que presentó una reposición, que a su vez fue rechazada por el juez por lo que tendrá que ir la semana que viene a la Cámara de Apelaciones”.



“Estos recursos de apelaciones presentados van a generar algunas demoras, que fue un poco lo que pasó también con la apertura de la investigación en Buenos Aires para determinar en que jurisdicción se iba a llevar adelante la causa”, sostuvo la vocera.



Asimismo, agregó que desde el lado de la denunciante “estamos dispuestos a que el proceso siga avanzando”.



Por otro lado, adelantó “que están llamados a prestar declaración los primeros testigos para la próxima semana en Tucumán” y aseguró que "sabemos que las declaraciones tomadas en esta provincia servirán también para la investigación que se realiza en Buenos Aires”.



El 22 de noviembre, la sobrina del ex gobernador de Tucumán que trabajó junto a él en su última campaña para gobernador, lo denunció por violación en los tribunales de esa provincia y en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), en la ciudad de Buenos Aires.



Alperovich solicitó el 25 de noviembre una licencia de su banca como senador, que le fue concedida tras la aprobación de la Cámara Alta por el lapso de seis meses.



“Si hay otros casos, se van a ir animando a denunciar a medida que avance la causa, por ahora va muy despacio y es incierto lo que pueda llegar a suceder”, sostuvo sobre el curso de la causa.