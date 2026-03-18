Así funciona la nueva playa de secuestros viales de Mendoza

El Gobierno de Mendoza puso en marcha un sistema completamente renovado para la gestión de vehículos retenidos, con base en una playa de secuestros ubicada sobre Rodríguez Peña. El nuevo esquema apunta a dejar atrás años de desorden y acumulación, incorporando herramientas digitales que permiten un seguimiento detallado desde el momento en que un rodado es retirado de la vía pública hasta su destino final.

La presentación oficial contó con la participación del gobernador Alfredo Cornejo, junto a autoridades del área de Seguridad. Durante la recorrida, se explicó cómo este modelo busca transformar el funcionamiento tradicional, reemplazando registros manuales por un sistema centralizado que permite conocer en tiempo real la situación de cada vehículo dentro de la playa de secuestros.

playa de ssecuestros 2 El eje del nuevo sistema es la trazabilidad digital. Cada rodado es registrado con imágenes y geolocalización desde el instante en que es secuestrado. Ese seguimiento continúa durante el traslado y se completa al ingresar al predio, donde se vuelve a documentar su estado. De este modo, el circuito queda completamente registrado sin necesidad de documentación en papel, optimizando tiempos y reduciendo errores.

Además del control administrativo, el predio cuenta con estrictas medidas de seguridad. La playa de secuestros dispone de monitoreo constante mediante cámaras y vigilancia permanente, lo que permite garantizar la custodia de los vehículos durante toda su permanencia. Este aspecto resulta clave en una provincia como Mendoza, donde la acumulación de autos retenidos había generado problemas tanto operativos como de seguridad.

playa de secuestros 3 Otro de los puntos centrales del sistema es el tratamiento final de los vehículos no reclamados. En estos casos, se implementa un proceso industrial que incluye la descontaminación previa y la posterior compactación. Esta etapa no solo busca reducir el impacto ambiental, sino también recuperar materiales que pueden reincorporarse al circuito productivo, en línea con criterios de economía circular.