Diputados acelera la puesta a punto en un año marcado por la presión oficialista en el Congreso

La Cámara de Diputados avanzó esta semana con la reactivación de las reuniones constitutivas de comisiones, en un proceso clave para dejar operativo el trabajo parlamentario de cara a los proyectos que el Gobierno busca impulsar en 2026.

El armado, que se terminará de completar este jueves, apunta a definir autoridades y composición en los distintos espacios de trabajo donde se debatirán las iniciativas que marcarán la agenda del año.

Durante el período de sesiones extraordinarias ya se habían conformado nueve comisiones vinculadas a los principales proyectos del Ejecutivo, entre ellos la reforma laboral, el Régimen Penal Juvenil, el acuerdo Mercosur–Unión Europea y la modificación de la Ley de Glaciares.

En ese esquema, La Libertad Avanza logró quedarse con la presidencia de todas esas comisiones, dejando en claro su intención de ordenar el tratamiento legislativo desde posiciones de control.

La actividad se retomó el martes con la constitución de siete nuevas comisiones. El oficialismo retuvo el manejo de Legislación General —una de las más influyentes dentro de la Cámara— al ratificar a Santiago Santurio al frente.

Además, fortaleció alianzas parlamentarias al impulsar al santacruceño José Luis Garrido, del espacio Por Santa Cruz, como presidente de la comisión de Industria.

El reparto con la oposición y aliados

En paralelo, Unión por la Patria logró sostener algunos espacios de peso, como las comisiones de Economía y Cultura, que continuarán bajo la conducción de Julia Strada y Lorena Pokoik. También sumó la presidencia de la comisión de Personas Mayores, que quedó en manos de Pablo Todero.

Por su parte, el interbloque Provincias Unidas se posicionó en áreas vinculadas a la actividad productiva: Pablo Farías asumió en Pymes y Juan Brügge en Comercio.

Energía, Salud y Discapacidad: el nuevo foco del oficialismo

El miércoles marcó un punto clave en la estrategia del oficialismo. La Libertad Avanza avanzó sobre comisiones sensibles que históricamente solían quedar en manos de la oposición.

En Energía y Combustibles fue designado el mendocino Facundo Correa Llano, en reemplazo de Lorena Villaverde, quien quedó desplazada tras denuncias por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Además, el oficialismo tomó el control de las comisiones de Discapacidad y de Acción Social y Salud Pública, donde fueron designados Gerardo Huesen y Manuel Quintar, respectivamente.

Se trata de un movimiento con fuerte lectura política: tras las dificultades que enfrentó el Gobierno el año pasado con leyes vinculadas a discapacidad y salud pediátrica, la Casa Rosada busca evitar nuevos contratiempos y asegurar mayor control en áreas sensibles.

El rol del PRO y los equilibrios internos

En este nuevo esquema, el PRO mantuvo la presidencia de la comisión de Educación, que será conducida de manera provisoria por Alicia Fregonese, mientras el exministro Alejandro Finocchiaro se recupera de un problema de salud.

En tanto, Provincias Unidas amplió su presencia al quedarse con la comisión de Transportes, donde asumió el radical jujeño Jorge “Colo” Rizzotti.

También se definió que Ariel Rauschenberger, de Unión por la Patria, presidirá la comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias.

La última etapa del armado

El proceso de normalización de comisiones concluirá este jueves, cuando se realicen las últimas reuniones constitutivas para completar el esquema de trabajo legislativo.

En esa jornada se designarán autoridades en cinco comisiones: Mujeres y Diversidad; Vivienda y Ordenamiento Urbano; Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG; Agricultura y Ganadería; y Población y Desarrollo Humano.

Con este cierre, Diputados terminará de definir el mapa de poder interno que ordenará la dinámica parlamentaria durante el año, con un oficialismo decidido a reforzar su control y reducir los márgenes de negociación en temas clave.