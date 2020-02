¡Facundo Mazzei prendió fuego Instagram con una foto semi desnudo desde su bañera

View this post on Instagram

Entre ayer y hoy todo me saliu00f3 mal, literal! Hasta en EL PRECIO JUSTO llegue a la final y por despistado perdu00ed ud83dude48por suerte igual me divertu00ed y cantu00e9 en vivo TE EXTRAu00d1u00c9 TANTO por primera vez en tele ud83dude01 u2022 Por todo esto necesitaba un buen bau00f1o de inmersiu00f3n ?) y de lo pasado de rosca ni la musculosa llegue a sacarme ud83dude0f cual les gusta mas? Color o blanco y negro ?