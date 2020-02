¡A los besos! Sebastian Yatra y Tini Stoessel subieron un video muy cachondo

Una de las parejas más queridas del mundo de la música es la de Sebastian Yatra y Tini Stoessel, que desde que empezaron su amor el año pasado no paran de mostrar momentos juntos que hacen que enamoren a todos sus seguidores. En el último posteo la cantante argentina, subió un video donde se la ve a los besos con el colombiano.

Dicha publicación rápidamente se volvió viral ya que tuvo más de un millón de likes por parte de sus seguidores, que además llenaron de mensajes de elogios y buenos sentimientos a la feliz pareja. En dicho video se los puede ver muy acaramelados en donde ellos se preguntan que es el amor para tí?.

Por otra parte Sebastian Yatra está rodeado por un momento polémico ya que es acusado de sexualizar a los menores con la canción que sacó el año pasado llamada Mañana no hay clases, que no sólo en su momento generó fuertes comentarios por parte de sus seguidores si no que también el mismo se ven imágenes con varias jóvenes con uniforme escolar.

Lo cierto es que en el marco de ésta polémica los cantantes subieron un video subido de todo para promocionar una marca de joyas. Por otra parte ambos estarán en nuestra provincia en unos días cuando formen parte de Rivadavia Canta al País durante los primeros días del corriente mes.