Yanina Latorre ventiló detalles de su encuentro con Alberto Fernández

Yanina Latorre, panelista de LAM QUE siempre ha expresado su disconformidad con el kirchnerismo, fue recibida por Alberto Fernández en la Casa Rosada, en el marco del acto que se realizó con motivo de la entrega del DNI con identidad autopercibida a Isha Escribano. “Fui por invitación de Nara Ferragut. Yo a Alberto lo conozco de cuando trabajaba con Jorge Lanata en la radio. Me parece genial para el laburo nuestro poder recorrer el lugar. Nunca había ido a la Casa Rosada, y eso que conozco a Mauricio Macri desde hace años, pero él nunca me invitó”.

Latorre contó que a pesar de haberse quedado durante muchas horas recorriendo la Casa de Gobierno, solo compartió quince minutos con el mandatario, y en el recinto protagonizó una fuerte pelea con Mora Godoy. “¿Qué hacés acá que no sos kirchnerista?”, fue la pregunta que la rubia dijo que la bailarina utilizó en medio del famoso Patio de Honor. “Yo como ciudadana puedo estar en donde quiera. Mora es como Dady Brieva que quería que a Macri le vaya mal, pero yo quiero que a Alberto Fernández le vaya bien. Es un horror no poder estar por ser anti K. Ella a todos los que se aparecían, como Wado de Pedro, le decía 'No entré en 4 años a la Casa Rosada', y es mentira, porque hizo varias cosas para el gobierno de Macri”, aseguró la panelista.

En medio de la charla con el presidente, Yanina reveló que sonó el celular del mandatario y quien lo estaba llamando era Cristina Fernández de Kirchner. “Cuando llamó Cristina, dijo que la tenía que convencer de algo y se fue”. Al finalizar la panelista de LAM remarcó: “Alberto no es kirchnerista. Una cosa es ser peronista o justicialista, y otra kirchnerista. Me dicen vendida, K, caca, vomitiva, yo solo saludé al presidente de todos los argentinos”.