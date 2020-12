Donato de Santis criticó al público de Masterchef: "Solo quieren ver..."

Donato de Santis, uno de los jurados de Masterchef Celebrity, dio una entrevista al ciclo Mitre Live de Juan Etchegoyen donde habló sobre el éxito del certamen de cocina. Sin embargo, gracias a la lógica que se comenzó a dar en el reality, el italiano siente que el público pide "sangre" entre los competidores.

"El éxito de Masterchef lo vivo bien pero a veces con un poco de tristeza. Mucha gente se toma a pecho un programa de televisión. Este asunto de la grieta, el amigo, el que tiene que ganar, el que tiene que perder. Es un programa de entretenimiento. Más allá de que una persona pueda ser simpática o antipática, no es un concurso de personalidad, es un concurso de cocina", declaró.

"Mejor plato gana, peor plato sale. Si hay dos platos feos iguales, se tienen en cuenta otras cosas. Pero si el plato no está rico por distintos factores que cambian todo el tiempo, tratamos de entretener. La masa joven está muy interesada. Y son los que más entienden la situación más allá de mensajes inventados. Es un poco divertirse y ver como crecen los participantes. Sentimos que hay familias que se juntan para ver que pasa hoy", reflexionó el cocinero.

"La gente quiere ver sangre y no es así, es un programa de cocina y la devolución de sus comidas es el corazón del programa y no castigar a la persona que dijo una barbaridad", concluyó.

Recordemos que anoche se vivió una situación muy particular, cuando Germán Martitegui y Vicky Xipolitakis protagonizaron un fuerte cruce.

Todo comenzó cuando el jurado vio que la mediática estaba rallando la zanahoria baby, no dudó en advertirle: "Es un crimen lo que estás haciendo". Ante la advertencia del chef, la famosa dejó la zanahoria, pero comenzó a rallar la remolacha. "En la mesa 3 me pidieron ensalada", bromeó Xipolitakis, a lo que Martitegui le respondió: "Los chistes no van hoy, en serio".

"Es una joya de la naturaleza, mirá lo que es... ¿para qué rayarla y romperla toda? Tratalos como joyas.... ¡yo veo un asesinato de vegetales!", cerró enojado. Angustiada, Xipolitakis respondió: "No seas malo conmigo".