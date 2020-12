Lo último: Gabriel Soto se defiende del acoso por la difusión de su video íntimo

Todo comenzó con la filtración de un fuerte video íntimo de Gabriel Soto, uno de los actores más populares de México por su talento, pero del que más se habló en esta última semana por la viralización de esta pieza.

Su novia, la bellísima modelo Irina Baeva, ya realizó sus declaraciones al respecto y el mismo Soto se proclamó en Twitter acusando una violación a su intimidad.

Pues que les digo..... Disfruten! uD83EuDD37???. Vaya violación a mi intimidad!!! — Gabriel Soto Oficial (@gabrielsotoMEX) December 21, 2020

Pero no fue suficiente: el video siguió y siguió reproduciéndose. Además, curiosos memes sobre el video íntimo de Gabriel Soto también coparon las redes sociales provocando cierta ridiculización e incomodidad en el actor, quien se posiciona como una víctima en estos momentos.

Pero... ¿Se quedará de brazos cruzados? A juzgar por sus últimas publicaciones en las redes sociales, hará uso de la Ley Olimpia cuando sea necesario.

Por empezar, les ha recordado a todos que la difusión de videos como el suyo es considerado un delito en México y su reproducción, o un simple clic en el botón "compartir", son sinónimos de consecuencias penales.

?? ATENCIÓN, AMIGXS??

Reproducir, difundir, compartir, imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de Gabriel Soto (@gabrielsotoMEX) es un DELITO contemplado y sancionado por la legislación penal. Difundirlo y/o reproducirlo tiene como consecuencias una PENA#LeyOlimpia pic.twitter.com/5Y3iRfE1po — Abogadas rosas (@Abogadasrosas) December 21, 2020

El abogado Gustavo Herrera, quien se ocupa de la defensa, declaró: "generalmente estos hechos causan daño psicológico o en la imagen de quien resulta vulnerado: está relacionado con el daño moral, porque afecta la vida privada de las personas y el libre desarrollo de su personalidad”.

Gabriel Soto ya había comunicado a sus fans, quienes no tardaron en defenderlo (de hecho, dos colectivos se acercaron a él para canalizar las denuncias y colaborar con la causa), unas palabras en un video aclaratorio: "Lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en la que se violó mi intimidad, y dejar en claro que esto pasó hace muchos años. Me hago completamente responsable de este tema y quiero pedirles a mis amigos de los medios de comunicación todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado, para garantizar el bienestar y la integridad de mis hijas y mi pareja".

Es importante recordar que Gabriel Soto tiene dos bellas hijas: Elisa Marie y Alexa Miranda, ambas con Geraldine Bazan. Su ex esposa decidió mantenerse "fuera de los disturbios" y no opinó.

El punto es que las pequeñas Soto son víctimas de esta situación, en la que su padre está en boca de todos y cuya intimidad fue completamente vulnerada.

Mientras tanto, se investiga quién filtró el video de Gabriel Soto, se toman las medidas correspondientes para quienes aún lo viralizan y se procederá a actuar en consecuencia cuando se detecte a él o la responsable.