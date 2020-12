A una semana del video íntimo de Gabriel Soto, reapareció Irina Baeva

Una vez más el actor Gabriel Soto estuvo en el ojo de la tormenta hace pocos días tras la filtración de un video íntimo que, supuestamente, era para su novia Irina Baeva.

Sin embargo, ahora la actriz rusa salió a dar declaraciones y desmentir que ese video que puso al actor en medio de un escándalo era para ella. Desde su cuenta oficial de Instagram se puede ver cómo comparte momentos y hace confesiones de amor a su pareja, el actor mexicano.

Dentro de los escándalos mediáticos, este tipo de filtraciones ya no son un descubrimiento debido a que, en reiteradas ocasiones, sucedió también con otros actores conocidos de la farándula.

Pero, en esta oportunidad, en el video que se viralizó en las redes (por poco tiempo hasta que se eliminó) se pudo ver que Soto está completamente desnudo mostrando su cuerpo y partes íntimas.

?? ATENCIÓN, AMIGXS??

Reproducir, difundir, compartir, imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de Gabriel Soto (@gabrielsotoMEX) es un DELITO contemplado y sancionado por la legislación penal. Difundirlo y/o reproducirlo tiene como consecuencias una PENA#LeyOlimpia pic.twitter.com/5Y3iRfE1po — Abogadas rosas (@Abogadasrosas) December 21, 2020

Fuertes declaraciones de Irina Baeva

Tras la intercepción que le hicieron los reporteros del programa “Suelta la sopa” a la actriz rusa Irina Baeva en el Aeropuerto de México, la misma respondió:

“Oigan no, miren, lo único que tengo que decir al respecto yo, porque no fue en mi año, entonces no me compete a mí hablar del tema. Realmente ya le preguntarán a la parte correspondiente”.

Y agregó: “Gabriel como mi pareja, como el hombre con el que estoy y a quien amo, tiene todo mi apoyo y toda mi confianza en estos momentos. Y pues bueno, lo único que me gustaría pedirles es que todos tengamos respeto hacia un tema tan delicado, porque hay dos niñas de por medio” haciendo referencia a las 2 hijas que tiene el actor con Geraldine Bazán, Elisa Marie y Alexa Miranda.

Baeva frente a todo este escándalo se vio aturdida y conmovida, sobre todo porque asume que ese video pertenece al pasado del actor y recalcó:

“No me voy a incluir en un tema que no fue en mi año, entonces no me corresponde a mí dar declaraciones al respecto. De verdad, no me voy a incluir en un tema y le preguntaran a quién le tengan que preguntar y todos tengamos respeto porque hay dos pequeñas de por medio”.

Soto ya declaró y admitió que ese video data de hace varios años atrás y ahora solo pide respeto por su intimidad y por la de sus hijas.

Pues que les digo..... Disfruten! uD83EuDD37???. Vaya violación a mi intimidad!!! — Gabriel Soto Oficial (@gabrielsotoMEX) December 21, 2020

Apenas hace unos días, Irina también declaró que está muy feliz en su relación actual con Gabriel y que no tiene ningún apuro en casarse.

Por lo pronto, su prioridad más inmediata es obtener la ciudadanía mexicana, un trámite que tuvo que postergar debido a la pandemia por la covid-19.

Además, se la ve muy tranquila, actuando con normalidad y sin involucrarse en el escándalo mediático que se ocasionó por el video de su pareja. Al menos eso puede deducirse de su último posteo, el cálido saludo de Irina Baeva para sus fans en Navidad.