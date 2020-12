Omitió el pantalón: las fotos de Danna Paola que deslumbraron a todos

La actriz y cantante mexicana de 25 años, Danna Paola, alegró a sus millones de seguidores al confirmar su show digital en febrero de 2021. El evento virtual "Welcome to my break up party" será transmitido por Streamtime.

Hace unas horas, Danna Paola compartió tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que se llevaron todas las miradas de sus millones de fanáticos. En la misma se puede ver a la oriunda de Ciudad de México sentada con un sweater navideño, medias blancas y acompañada de su mascota.

“Christmas is coming!! 🎄ando con el espíritu navideño a full porque es la primera navidad de Lucrecia! ☺️🐾” fue el promocional epígrafe que eligió Paola para acompañar su reciente posteo.

Esta publicación que tiene como única protagonista a la amiga de Sebastián Yatra se llenó velozmente de likes en la red de la camarita.

“Danna y flequillo es lo mejor para acabar este año😍😍😍😍”, “Que bella❤️😍” y “ME DERRETÍ” fueron algunos de los miles de mensajes que recibió la latina en su publicación.