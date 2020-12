¿Lo sabías? Estas 7 canciones de Luis Miguel en realidad no son suyas

Ahora te puedes marchar, Cuando Calienta el sol y otros éxitos componen el camino de Luis Miguel, un artista repleto de temas populares que vendieron millones de copias.

La fiebre por el artista se mantiene intacta desde que surgió, casi sostenidamente, gracias al último impulso que tuvo su carrera cuando Netflix se metió de lleno a retratar su vida mediante episodios de una serie protagonizada por Diego Boneta, que renovó el romance del artista con el público. Tanto, que están grabando la segunda temporada.

Sin embargo, muchos de los hits de Luis Miguel "no le pertenecen". Si bien su increíble voz y estilo colaboraron en que se popularicen a nivel mundial, hay autores detrás. A continuación, la historia de algunos de los mejores temas "de Luis Miguel".

1. Será que no me amas

Se trata de un cover de un tema de Michael Jackson, "Blame It On The Night" de Jackson 5, el grupo que el legendario compositor, intérprete y bailarín americano tenía junto a sus hermanos.

2. Cuando calienta el sol

¡Increíble! (pero real). El mítico tema que ya es un clásico de todos los veranos es en realidad un cover de Love Me With All Of Your Heart de Engelbert Humperdinck.

3. Qué nivel de mujer

El tema que hizo estallar al público en el Festival de Viña del Mar en 1994 es verdaderamente un cover de Attitude Dance de Tower of Power.

4. Ahora te puedes marchar

En todas las ciudades de Latinoamérica y hasta en la comunidad de habla hispana en Estados Unidos fue un éxito. Se cantaba noche y día, en la radio y locales bailables hasta el cansancio. Pocos sospechaban que era un cover de "I Only Want To Be With You" de Dusty Springfield

5. Alguien como tú

Perteneciente al álbum 20 años y lanzado en 1990 este tema es un cover de Somebody In Your Life de Peabo Bryson, un cantante del género soul y urban. Una de las primeras voces masculinas melosas de los años 70's en las que seguramente "Luismi" se inspiró.

6. Perdóname

Presentado en 1988 y dentro del álbum Soy como quiero ser, la canción es un cover de All By Myself de Eric Carmen, compositor, guitarrista y tecladista estadounidense que aún sigue haciendo música.

7. Decídete

El exitoso tema de 1983 cuando aún era un niño es una versión de Yummy Yummy Yummy de Ohio Express, aunque poco se parecen.

También hay que decir que muchos de sus temas más emblemáticos y románticos, por los que se hizo popular en los 90's, son de Armando Manzanero, como "Somos Novios".

Una canción que, además, fue traducida por Elvis Presley con el renovado título It´s Impossible y al francés como J'ai mal de toi'. Un éxito en distintos momentos musicales, grabado por cantantes como Vikky Carr, Andrea Bocelli, Dennis Brown, Danna Paola y el mismo Manzanero, que hoy se encuentra en un delicado estado de salud.