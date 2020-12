Omitió la ropa, acostada a la orilla del mar: la foto de JLo que dejó sin palabras a todos sus fans

Durante años Jennifer López ha conquistado el mundo del espectáculo, gracias a su talento, perseverancia y carisma ha logrado impulsar su carrera profesional a otro nivel, convirtiéndose en ejemplo para talentos jóvenes que están incursionando en el ámbito musical y en el mundo del espectáculo.

La diva del Bronx se ha caracterizado por lucir impecable en cada una de sus presentaciones en público, presumiendo outfits totalmente versátiles, debido a su estilo y glamour es aclamada por importantes diseñadores para que Jennifer López pueda lucir sus creaciones.

Durante este año la ex esposa de Marc Anthony a estado imparable y esto se debe a que su carrera profesional va en ascenso, ha cautivado a todos sus seguidores al lanzar dos temas en compañía de colombiano Maluma "Pa ti" y "Lonely", y luego con su actuación en los AMAs con una coreografía que dejó a más de uno sin palabras.

Además hace pocos días paralizó las redes al posar sin ropa para el lanzamiento de su nuevo single titulado "In The Morning", por si fuese poco Jennifer anunció sus nuevos proyectos para el próximo año, entre los cuales se encuentra el lanzamiento de su línea de cosméticos "JLo Beauty", y el estreno de la película "Marry Me".

Una vez más la novia de Alex Rodríguez conquistó las redes sociales, luego de que un fan pega dedicado a la vida del artista compartir en Instagram una instantánea que se llevó todos los suspiros, en la misma se puede apreciar que Jennifer se encuentra acostada a la orilla del mar presumiendo un mini vestido de maya, el cual deja en evidencia que omitió su ropa interior.

De esta forma cautivadora la intérprete del tema "El anillo" conquistó las redes sociales y dejó a más de uno suspirando su nombre, sin duda alguna que Jennifer López posee una belleza y un talento inigualable, por este motivo cuenta con 135 millones de seguidores en su cuenta oficial en Instagram.