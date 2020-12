Cada vez más flaco: el radical cambio de Daddy Yankee

Durante la cuarentena, el mal de muchos fue la ansiedad. Daddy Yankee, tampoco pudo escapar de ella. El artista reveló que durante el confinamiento aumentó de peso.

La ansiedad y la mala alimentación son una dupla que resonó este año. El cantante de “Dura”, comentó públicamente que subió 20 kilos durante la pandemia. Una cifra que lo alejó mucho de su peso saludable.

Daddy fue quien escribió una columna para el diario Primera Hora, y dijo que tuvo que enfocarse completamente en su salud. El Big Boss dijo que en la cuarentena el refrigerador fue su “mejor aliado”.

Entre las líneas que se publicaron se leyó: “Sin darme cuenta, en los primeros tres meses aumenté más de 40 libras (19 kilos). Comencé a comer y comer, tratando de matar la ansiedad, llegué a pesar más de 240 libras (108 kilos)”, una situación preocupante para Daddy Yankee.

Por suerte, recientemente Daddy Yankee compartió con sus fans que había llegado al peso ideal: “un día me levanté y me dije: 'enfócate en tu salud'. Me tomó meses recuperar mi peso deseado hasta llegar al que tenía hace 10 años”.