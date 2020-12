El Polaco besó a su hija en la boca y desató la furia en las redes sociales

El Polaco compartió en sus redes sociales una escena familiar junto a su hija recién nacida, fruto de su relación con Barby Silenzi. En el video se ve al cantante dándole piquitos a la beba de seis meses.

"Besos con papi", escribió en Instagram de Abril junto a las imágenes. Rápidamente, muchos de sus seguidores se mostraron furiosos por la actitud del cantante y lo criticaron duramente.

"Está mal que le dé besos en la boca a un bebé. ¡Hasta los pediatras lo dicen!", "No le des besos en la boca. Los bebés no tienen las defensas, ni deben recibir besos en la boca", "No se besa a los bebés en la boca por más padres que sean", "ESI, Polaco. A los bebés no se los besa en la boca. Hay que enseñarle que esa parte también es íntima, de su propio cuerpo", fueron algunos de los mensajes que recibió el cantante.

Recordemos que el cantante sigue en camino en MasterChef Celebrity. En la última gala, sorprendió al jurado con su plato. El cantante tuvo que hacer codorniz y se destacó por la manera en la que la condimentó y por su detallismo. "La cabeza se te va abriendo un poco. A mi me encanta cocinar", reconoció.

Luego, manifestó: "Estaba feliz. Cuando vi el plato en la habitación, estaba contento. Iba por buen camino, creo". Por último, agregó: "Me veo en la final. Trato de cocinar cada vez mejor y que al jurado le guste".