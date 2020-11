El hijo de Alberto Fernández reveló que se operó: "Estoy feliz"

Estanislao Fernández -quien se percibe bajo el nombre de Dyhzy- contó que pasó por el quirófano para operarse de sus ojos y así solucionar la miopía que tiene desde pequeño.

“Ya estoy en casa. Me operé de la vista y ya veo perfecto. Estoy re feliz, bol...”, anunció el artista a través de Instagram Stories.

“Parece una pelotu..., pero nunca en mi vida vi bien. Tengo problemas en la vista desde siempre y estoy feliz porque esta es la primera vez que veo, que puedo ver bien sin tener que meterme algo en el ojo”, contó entusiasmado.

Y agregó: “Cuando me den el alta, no voy a tener que usar más lentes de contacto para montarme, no voy a tener que usar más una mie... y voy a poder usar lentes de contacto de color para los cosplay. Nada ni nadie me puede quitar la felicidad de este momento”.

“El post lo estoy haciendo. Lo primero: vayan a un oculista y a un oftalmólogo. Yo no soy parametro de nada. Lo que sí puedo decirles es que, al menos a mí, la operación es muy rápida, cinco o seis minutos. Después estás entre tres o cuatro horas con los ojos llorando y con mucha fotofobia. Por eso estoy con las cortinas bajas. Son unas horas de mie..., si se pueden dormir, háganlo. Me operé de miopía. ¡Soy vidente!”, contó sobre su experiencia.