De espalda y sin pantalón: la provocativa foto de Estanislao Fernández

Estanislao Fernández -más conocido en las redes Dyhzy- sorprendió a sus más de 400 mil seguidores de Instagram al posar en con un conjunto de ropa interior super sexy.

De esta forma, el hijo de Alberto Fernández lució su faceta de drag queen para lucir una extensa peluca y un antifaz de conejita Playboy.

"Me gustó como salió mi pelo", escribió con humor el hijo al pie del posteo que ya cosechó más de 68 mil "likes" y centenares de elogios por su cuerpo.

Además, en las historias de esa misma red social, compartió la misma foto junto con la música de Bad Bunny, eligiendo la canción "Haciendo que me amas", y también se mostró saliendo de la ducha.

Recordemos que hace algunas semanas había expresado su alegría por finalmente haber pasado por el quirófano y solucionar algo que lo molestaba desde que era chico: la miopía. "Ya estoy en casa. Me operé de la vista y ya veo perfecto. Estoy re feliz, bol...", anunció el artista.

"Parece una pelotu..., pero nunca en mi vida vi bien. Tengo problemas en la vista desde siempre y estoy feliz porque esta es la primera vez que veo, que puedo ver bien sin tener que meterme algo en el ojo", contó entusiasmado.

Y agregó: "Cuando me den el alta, no voy a tener que usar más lentes de contacto para montarme, no voy a tener que usar más una mie... y voy a poder usar lentes de contacto de color para los cosplay. Nada ni nadie me puede quitar la felicidad de este momento".