Se olvidó la ropa interior: el video de Rita Ora que cautivó a todos

La cantante y actriz británica de 30 años, Rita Ora, tuvo un festejo distinto de cumpleaños este pasado jueves por culpa del actual contexto sanitario mundial.

Igualmente, Rita le puso la otra mejilla a la situación y trato de pasar de la mejor manera su ingreso a una nueva década. La intérprete de "R.I.P" manifestó toda su alegría en las comunidades virtuales.

Primero, Rita Ora compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram con su look, las comidas y decoración para esta inusual celebración por su nuevo aniversario de vida.“Yo, el pastel y algunos pantalones que no podía respirar. Gracias por todo el amor, se sintió raro no hacer nada por mi cumpleaños, así que siendo yo, me vestí y comí pastel 🍰” inició con su primer mensaje la blonda.

“También reloj la laca para el cabello en la mesa jajaja de todos modos gracias por todos los que me mostraron amor sin fin el día de mi nacimiento, estoy eternamente agradecida de que todos sepan quién es. Hoy voy a terminar el resto de mi pastel para el desayuno, el almuerzo y la cena. Byeeeeeeeeee 🥰🎈🍰” finalizó con el epígrafe que Ora eligió para acompañar su carrusel de imágenes.

Por último, la artista europea de ascendencia kosovar compartió un video con el siguiente texto: “Quiero publicar esto, no puedo decirles de que se trata pero me veo linda”.