Wanda Nara está de incógnito en la Argentina: las imágenes

Wanda Nara volvió a la Argentina de forma sorpresiva. Mientras el país lamenta la pérdida de Diego Armando Maradona y se velan sus restos en la Casa Rosada, la modelo aterrizó sin previo aviso para visitar a su hermana Zaira Nara y conocer a su sobrino recién nacido, Viggo. La esposa de Mauro Icardi pasó un día de campo en familia y compartió las imágenes del reencuentro familiar en las redes sociales.

Uno de los motivos de su viaje fue conocer a su sobrino, el segundo hijo de Zaira, que nació en febrero de este año y a quien, por la pandemia, no había podido ver personalmente.

"Conocí a Viggo y no puedo estar más feliz. Bebé, te amo", publicó. Durante la jornada al aire libre, cabalgata mediante, Wanda se reencontró con familiares y amigos.

El encargado de anunciar de forma exclusiva la llegada de la mediática a la Argentina fue Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana. "Cuando quiera venir Wanda, tengo la mejor con ella, pero no quiere aparecer mucho. Está en la Argentina y me dicen que pronto se viene una sorpresa importante con Wanda acá", aseguraba periodista al aire.

Recordemos que una de sus últimas apariciones en redes sociales fue para enfrentar a uno de sus seguidores que le consultó por sus cirugías plásticas. Ella, salió a contestarle sin pelos en la lengua. "¿Tus pechos y tu cola, son operadas? Sos hermosa", indagó el internauta. "No, ni mi cara", le contestó.

"Me da risa que me ven con un filtro de Instagram y digan 'se operó'. Si supieran que veo una aguja y me baja la presión...", agregó Nara.