¿Se enojó?: el regaño de Evaluna Montaner a Camilo que todos vieron

La cantante y actriz venezolana de 23 años, Evaluna Montaner, y su esposo Camilo son uno de los matrimonios preferidos de los amantes de las celebridades. Ambos se casaron a principio de este año 2020 justo antes de que comience las principales restricciones de la actual pandemia.

Desde ese momento el cantante colombiano y Evaluna se han mostrado muy felices juntos en las redes sociales. Ahora el intérprete de “Tutu” se encuentra en España.

Camilo quien en la noche empezó a subir historias en Instagram sus sensaciones en Europa y algunas confidencias con sus millones de seguidores se desveló hasta la madrugada y su amada no lo dejó pasar.

“Ya me regañó mi esposa me dijo que me fuera a dormir, que apagara el teléfono, que estaba muy tarde, pero no me quería ir sin antes invitarlos al Rincón de la Tribu, y bueno nada... eso” compartió Camilo en sus historias de la red de la camarita.

Posterior a este “regaño”, la joven Montaner reposteó la publicación de Camilo indicando que le encanta escucharlo: “Su voz me mata”.