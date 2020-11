El repudiable comentario a Karina Jelinek que se volvió viral

Karina Jelinek luce espléndida y siempre deslumbra en sus redes sociales con sus posteos super sensuales. Sin embargo, hay muchos que la critican en las redes sociales por su actitud tan frontal.

Ahora, una "supuesta" amiga le hizo un comentario que Karina tomó muy mal y decidió compartirlo en su cuenta de Twitter.

Muy angustiada, la mediática descargó toda su furia. "Me acaba de decir mi supuesta 'mejor amiga' que tengo que bajar 5 kilos y que tengo celulitis... Nunca pensé que me iba a decir eso. Me siento sana y bien, pero gran decepción de ella... No solo conmigo sino, con el género que luchamos", expresó.

Me acaba de decir mi supuesta mejor “mejor amiga “ tengo que bajar 5 kilos y la celulitis que tengo ! Nunca pensé que me iba a decir eso , me siento sana y bien pero gran decepción de ella no solo para conmigo sino, con el género que luchamos uD83DuDE25 — Olga Karina Jelinek (@Karijelinek) November 12, 2020



Recordemos que en agosto pasado circuló el rumor de que la mediática había comenzado una relación con Flor Parise.Tras varias semanas evitando hablar al respecto, rompió el silencio en una entrevista para revista Gente.

"Me atraen hombres y mujeres, no elijo de quién enamorarme", confesó Jelinek. Además, se mostró incómoda por haber sido expuesta, tanto ella como Parise, su manager y amiga.