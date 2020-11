Chile suspende su festival más importante: los motivos

View this post on Instagram

Hasta la pru00f3xima, u0040ricky_martin!!! En su sexto paso por la Quinta Vergara, el rey del pop latino volviu00f3 a conquistar al Monstruo, y nos regalu00f3 uno de los shows por los que definitivamente recordaremos #Viu00f1a2020... Y ustedes? Lo vieron? ud83dudca5ud83dudca5ud83dudca5 #PostalesViu00f1a2020 #Viu00f1a2020 #festival #festivaldevina #vinadelmar #viu00f1adelmarchile . Foto: Agencia Uno