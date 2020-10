Barby Franco sepultó a Fernando Burlando: "Me aburre"

Barby Franco confesó que bloqueó a Fernando Burlando en sus redes sociales. Si bien aclaró que fue solo por un tiempo, llamó la atención cuando aclaró que no sigue a su pareja en Instagram.

La infidencia se dio en el marco del programa Pampita Online. Allí la modelo habló de una provocativa foto que subió a su Instagram y Pampita le preguntó por los comentarios, y qué opinó Burlando sobre la misma.

"Burlando todavía no vio la foto. Tuve un montón de comentarios desubicados, irreproducibles. Yo a Burlando no lo sigo porque me aburre su Instagram. Aparte lo había bloqueado en un momento... No sé si me sigue él, me parece que él no”, señaló.