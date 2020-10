En medio de la pelea con Patricio Giménez, Jorge Rial le dedicó un especial posteo a Romina Pereiro

View this post on Instagram

Cuando el viento sopla fuerte hay que abrazarse a lo que mejores rau00edces tiene. Por eso me acurruco en vos desde hace mu00e1s de tres au00f1os. Gracias por cobijarme cuando tenu00eda miedo, darme sombra cuando las cosas quemaban y tranquilidad cuando todo era caos alrededor. Sos el lugar donde voy cuando parece que no queda nada. Cuando siento que detru00e1s de cada puerta estu00e1 el mismo paisaje de siempre. Cuando tengo mu00e1s preguntas quu00e9 respuestas. Cuando siento que ya estu00e1 y no, no estu00e1 nada. Porque no estu00e1 nada. Todo estu00e1 por venir. En lo que viene es donde hay que gastar toda la escritura y exprimir a Cervantes hasta la u00faltima gota. Y si se acaba el castellano buscar otras lenguas hasta encontrar las palabras justas para definirte. Una y mil veces. En silencio o a los gritos. Con una caricia o una mirada. En las buenas y en las malas. En todas. En realidad esto es por tu cumpleau00f1os, pero todos los caminos me conducen a agradecerte. Por estar ahu00ed cuando no era el lugar mu00e1s cu00f3modo. Por darme amor casi como un remedio que me iba a curar de todas las enfermedades del corazu00f3n. Por insistir. Por no bajar los brazos. Por ser mejor persona que yo y que me enseu00f1es a cambiar sin queres enseu00f1ar. Asu00ed. Porque te sale. Y lo compartis. Porque eso es el amor. Compartir. Saber que estu00e1s sin tener que estirar la mano para comprobarlo. Porque estu00e1s. Porque estoy. Ahora que vengan los vientos y las tempestades. Pero tambiu00e9n los amaneceres. Feliz cumple mi amor. Mira a tu alrededor. Lo construiste con todo tu esfuerzo. Ese es el mejor regalo. Disfruta de la vida. De tus hijas. Yo te miro abrazado a esas rau00edces que me mantienen de pie. Yo me abrazo a vos. Cu00f3mo cada du00eda del resto de mi vida u2764ufe0f