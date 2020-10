Patricio Giménez desafía Jorge Rial: "Te cago a trompadas cuando te vea"

La pelea entre Patricio Giménez y Jorge Rial no para de generar nuevos capítulos. Usando nuevamente el filtro de Joker, el hermano de Susana Gioménez volvió a la carga: "Jorge, vi tu programa. Ay, tengo tantos datos, tantos datos. Mirate sólo en Twitter, la gente que te sigue en Twitter. Me das pena, no te quiero hacer más mal", comenzó el cantante.

Luego agregó: "Sos mi nuevo hobby. No sabés las historias que me mandan: camarines compartidos... Sos un pelotudo importante. Naciste en San Martín. Hay un montón de gente guapa en San Martín, pero cuando quieras cruzarte conmigo, tenés los shows que hago, dónde los hago, venís y te atajo, no te hagas ningún problema".

Luego continuó: "Tené cuidado, tenés que tener cuidado con los problemas de salud que estuviste teniendo. Tené recaudos, chau".

Pero esto no fue todo, retrucando los misiles que le lanzó Rial, Giménez puso el foco en su situación familiar: "Porque que yo tenga a mi vieja enferma con cáncer y mi abuela con 98, no las puedo ver ni aunque estén a 6 cuadras de mi casa, no las puedo ver por si las contagio. Entonces, no pasa por dónde estoy, y esto me pasa desde febrero".

Por último, le lanzó una advertencia: "Y que vos te metas con mi vieja con cáncer, hace que yo no tenga ningún reparo en cagarte a trompadas el día que te vea".