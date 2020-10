Trifulca sin límites: Jorge Rial aseguró que Patricio Giménez se mete cosas

En medio del fuego cruzado, Patricio Giménez amenazó a Jorge Rial con revelar información sobre su esposa, Romina Pereiro.

“No sé cómo se llama, es un bueno para nada. El hermano de Susana Giménez. En la vida uno puede ser inútil, todos lo somos para algo, pero se puede superar con perseverancia y laburo. La cobardía no. Si sos un cobarde, te acompaña toda la vida. Entre las inutilidades de Patricio, desconocía la cobardía”, lanzó Rial este martes en la apertura de Intrusos.

Y agregó: “Ejerció violencia saliendo a hablar de mi mujer. Ojalá él tenga la mitad de dignidad de ella, que labure la mitad de lo que labura ella, que tenga la mitad de la historia de vida de ella. Cualquier mitad o la mitad del honor que tiene ella como para hablar. No tiene nada. Ahora está de moda: los inútiles salen a hablar de la mujer. En este caso, de la mía. Muchachos, hagan algo con su vida”.

Luego, en tono contundente, mirando a cámara Rial increpó: “Ojalá que tu mamá se ponga bien, que tu abuela viva muchos años más, y ojalá que puedas volver rápido a Buenos Aires y que algún día la vida nos cruce. Me encantaría que cuando vuelvas a este país -que denostás, te dio de morfar y donde tu hermana hizo la plata que hoy estás gastando-, nos crucemos y podamos discutir esto. Algún día vas a volver. Te puedo enseñar a trabajar mucho, romperte el c... y no tener a un familiar famoso para abrirte el camino solo en la vida. No romper billetes ni meterse con los que no tienen, no ser un mantenido, tener dignidad”.

También marcó las diferencias entre su rival y Susana: "Tu hermana, más allá de que es una diva y todo, se rompió el c... para tener todo lo que tiene. Mucho. Hizo toda su guita laburando, poniendo la cara y hablándole a todos esos que vos despreciás. La mujer que tenés al lado te está dando de comer, te da la plata para que bolud..., para que compres todo lo que te metés adentro, que no sé qué será, esa mujer es tu hermana, te mantiene y no debería mantenerte. ¿Es mayor de edad este chico? Debe tener 50 o 45. Algún día dignate a laburar”.