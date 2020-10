Tensión y fuerte cruce en vivo entre Jorge Rial y Adrián Pallares

Este miércoles, Jorge Rial y Adrián Pallares protagonizaron un fuerte momento de tensión en vivo mientras hablaban del espectáculo de streaming "Hashtag en vivo".

“Miren lo que era, ahí La Faraona estaba feliz”, señaló irónicamente el conductor al ver la gráfica del show que realizaron Santi Maratea, Martín Cirio, Yanina Latorre, Lucas Spadafora, Lizardo Ponce y Lola Latorre. A lo que Pallares retrucó: “Bueno, fue un negocio también que funcionó muy bien”.

Rial quiso quedarse con la última palabra y lanzó: “Mmm... tengo los números, papi. Conozco el negocio, no me lo puede decir nadie”. Replegándose molesto, Pallares se limitó a decir: “No voy a entrar en eso”.

“¿Quién lo hizo? ¿DABOPE?... Esos son los reyes del dibujo de los números”, continuó Rial y desafió a Pallares: “¿Querés que te los muestre?”.

Visiblemente tenso, el panelista lanzó: “Está bien, Jorge, no voy a entrar en debate con eso, porque si no es una cosa personal”.

“¿Pero vos estás en esto?”, indagó el presentador, a lo que el integrante del panel respondió que no, pero dejó en claro su enojo. “Si yo te digo que es un negocio y vos decís 'no es un negocio porque estoy adentro', invalidás lo que yo opinó. Si me invalidás, me quedo callado”, aseveró parándole el carro al conductor.

Jorge siguió adelante con el tenso momento: “Te estoy dando la posibilidad de discutirlo. Quedás vos como víctima y como que yo no te dejo hablar”. “Vos me invalidaste cuando dijiste 'conozco el negocio'. ¿Yo no lo conozco el negocio, no? Dale, está bien”, retrucó con ironía el panelista en su respuesta.

Y agregó: “Yo te estoy diciendo que fue un buen negocio y que no se hizo otra vez porque salió muy mal, no de guita, artísticamente”.

“Vos sos hombre de teatro. Sabés que un negocio no es solo buena guita, es continuidad, a eso voy”, arremetió Jorge. Y Adrián prosigiuió: "Vos me decís, 'conozco y no les fue tan bien'. Se vendieron muchas entradas. Artísticamente fue un fiasco, pero ganaron plata y ganaron todos”.

Finalmente, ambos coincidieron que la continuidad es un factor clave del éxito en los espectáculos, y la tensión lentamente se fue disipando.