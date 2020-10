Romina Pereiro destruyó a Patricio Giménez y él le dedicó un video

Patricio Giménez sorprendió a todos en estos días cuando lanzó polémicas declaraciones sobre Romina Pereiro, la esposa de Jorge Rial. "Voy a empezar a trabajar. Lo primero que se me ocurrió es decir 'bueno, a ver, ¿a quién se gar... la mujer de Rial?' Porque sé que casó con una nutricionista... Bueno vamos a empezar a investigar a quién se cogió a quién no se cogió. Qué horror de trabajo! Es mejor ser vago, te diría. Pero bueno, es lo que hiciste vos toda tu vida y lo que llamás trabajo. ¿Querés que trabaje? Empiezo a trabajar!", amenazó el hermano de Susana Giménez.

En diálogo con Clarín, la nutricionista respondió: "Cómo mujer no voy a permitir ninguna amenaza ni violencia. Creo que estamos en un momento en que las mujeres luchamos mucho para que se nos respeten nuestros derechos y denunciemos cuando sufrimos violencia, tanto física como psicológica. Así que la violencia a la mujer no se deja pasar. Pero tendrá que dar explicaciones en el ámbito que corresponda. A mí y a las mujeres en general por sus dichos".

Y agregó: "Sí, ya eso queda en mano de nuestro abogado. No es mi intención mediatizar. Solamente quiero dejar en claro cuál es mi postura con respecto a este tema. Que no lo voy a dejar pasar, porque sería retroceder en el tiempo. Estas cosas se denuncian y lo voy a denunciar. No tolero la violencia".

Al ver la entrevista de Romina, Patricio decidió reponder a través de un video: "Romina, recién escuché una cosa que vos dijiste, por favor no enmascares la violencia con esto. Si averiguar con quién te acostaste es violencia entonces Rial tiene que estar preso con cadena perpetua", expresó el cantante.

Y finalizó: "Simplemente, sin ánimo de ofenderte a vos, porque me parecés hasta muy mona, te agarraste con el tipo equivocado, Jorge labura de eso. Entonces yo lo que dije se lo dije se lo dije a Jorge no vos. Te mando un beso gigante, sí, supongo que no encontraré nada, tampoco me voy a poner a buscar, no soy como él, se trataba de decir lo que hizo él toda su vida ya que dice que soy un vago, disculpame, pero es para tu marido".