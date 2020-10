Escalofriantes detalles del accidente de Sebastián Estevanez: "Se estaba quemando vivo"

El actor Sebastián Estevanez sufrió un terrible accidente doméstico en agosto cuando intentaba prender una gran fogata con leña que estaba mojada. Desafortunadamente, el artista optó por usar alcohol para que el fuego encendiera y allí se desató el percance que derivó en quemaduras en diferentes partes del cuerpo.

En diálogo con Intrusos, Sol Estevanez, hermana del actor, dio detalles del fatal momento: “En ese momento no estaban ni los chiquitos ni Ivana. Cuando empezó a gritar ahí bajaron y le empezaron a tirar agua y sacarle la ropa... Ahora está en plena recuperación. Por suerte está sin analgésicos y haciendo curaciones constantemente”, comentó.

También dedicada a la actuación, Sol está viviendo en París y detalló: “Mi papá me pregunto si quería poner la cámara por si me daba impresión. Yo dije que sí. Me quedé helada (cuando lo vio a Sebastián) porque lo que hace el fuego es realmente impresionante, te come vivo”.

Sobre la gravedad de las heridas de su hermano, la actriz comentó: “En un momento él sintió que se moría. Me dijo que no sabía como seguir. Se estaba quemando vivo. Era un dolor tan grande que no lo podía manejar. En un momento se pudo concentrar y empezar a hacer algo... Pero sintió que se moría. Debe ser tremendo no poder apagar el fuego de tu cara y en tu propio cuerpo”.

Sobre el tratamiento que está siguiendo Sebastián, confesó: “Él me contaba que había momentos muy dolorosos, donde te tenés que sacar la piel quemada, la piel muerta, para seguir generando piel... Había que rasquetearla la cara y eso le dolía mucho”.

Finalmente, al hablar de cómo sobrelleva el actor el difícil momento, Sol afirmó: “De ánimo está bien, él es de comparar con otras cosas. Estaba contento de que se preocuparon por él, pero podría haber sido más grave, como ocurrió con la muerte de Elsa Serrano... Es trillado decirlo, pero fue una desgracia con suerte”.