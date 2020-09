Sebastián Estevanez mostró cómo quedó su rostro tras su terrible accidente

Durante la cuarentena, Sebastián Estevanez sufrió un accidente doméstico que le dejó graves quemaduras al explotarle un bidón con alcohol mientras intentaba encender un hogar en su casa.

“Fue todo muy rápido, enseguida que explotó se me prendió fuego la cara, y también el cuello", contó recientemente el actor en diálogo con Teleshow. “Como no agarraba, me mandé la cagada de usar alcohol...”, contó sobre el terrible accidente.

Este miércoles, Estevanez decidió compartir un posteo en su cuenta de Instagram para comunicarse con sus seguidores.

"Hola! Por suerte estoy mucho mejor! Muchas graciaaas por los mensajes tan lindos! Aunque sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, nunca tomé dimensión de lo que me podía pasar, favor nunca usen cosas inflamables para encender el fuego, tengan mucho cuidado! Besooos y abrazoos!", escribió el actor junto a la imagen.