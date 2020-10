Tras contraer coronavirus, Germán Martitegui confesó la situación que lo angustia

El jurado de MasterChef Celebrity Germán Martitegui se enteró este martes que tiene coronavirus. Recordemos que otros integrantes del certamen gastronómico como Vicky Xipolitakis y El Polaco también dieron positivo. Todos permanecen aislados en sus domicilios.

En diálogo con el programa "Cortá por Lozano", el chef se refirió a su situación y al cuadro familiar: “Nosotros estamos todos aislados desde el jueves. Me dijeron que el hisopado había que hacerlo el viernes porque había que esperar cinco días. Yo no quise y me lo hice el jueves. Para todos los que se lo quieran hacer, antes de cinco días el hisopado no funciona”.

El cocinero también manifestó su angustia por sus hijos, Lorenzo, de 18 meses, y Lautaro, 13 meses: “Yo tomé medidas bastante drásticas, porque estaba muy asustado. Desde el jueves no tomo contacto con ellos, están por la casa, los escucho llorar, me acerco con un barbijo y los veo de lejos. Ellos no entienden lo que está pasando, o sea, es horrible porque me escuchan. También le corté el rostro a mi vieja que quería verme para el Día de la Madre".

Y agregó: “Yo estoy completamente aislado en una habitación. Nadie se acerca, por suerte. Uso un solo cuarto y un solo baño y no tomo contacto con nadie”. Hasta el momento, el jurado de MasterChef Celebrity solo tuvo un poco de fiebre el domingo y el lunes.

Martitegui es padre de dos bebés quienes nacieron con seis meses de diferencia y a través del método de subrogación de vientre.

En sus días de ausencia, el chef será reemplazado la prestigiosa Dolli Irigoyen, quien ya estuvo como jurado invitada en ediciones anteriores del programa.