Panam se quebró en vivo al recordar la dolorosa pérdida de su hija

En una nueva emisión de PH. Podemos hablar, Andy Kusnetzoff recibió a grandes invitados que abrieron su corazón al aire y contaron diversas situaciones personales que emocionaron a todos. Una de ellas fue la animadora infantil Laura Franco, más conocida como Panam, quien recordó a su pequeña Chiara, la bebé que perdió siete años atrás.

"En el 2013 estaba embarazada de nueve meses y, a dos días dar a luz, fui al Otamendi y la beba no tenía latidos. Así que de urgencia me operaron. Eso fue una piña. Quedé en el aire un montón de tiempo", señaló ella.

"Cuando me estaban operando y sacaron a la beba, tomé conciencia de que había perdido a mi hija y necesité que me la traigan y me la pongan en el pecho porque necesitaba sentir su corazón con el mío y sentía que estaba abatida totalmente", indicó con lágrimas en los ojos.

"En el momento en que la abracé, sentí que se quedó conmigo. Por más que se vaya a otro plano, ella quedó conmigo para siempre. Después descubrieron que tenía trombofilia, me traté y tuve la bendición de volver a ser mamá dos veces más. Siempre digo que acá en la Tierra soy mamá de tres: Luca, Sofi, Bauti y Chiara que está en el cielo y nos protege", cerró.