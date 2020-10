No se quedó callada: el "palito" de Juana Viale para los políticos

En una nueva emisión de La noche de Mirtha, Juana Viale deslumbró en la conducción como lo viene haciendo desde hace siete meses. En esta oportunidad la acompañaron grandes invitados en la mesaza. Junto a ella estuvo el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Sergio Massa; y grandes referentes del mundo periodístico: Jorge Asís, María O’Donell y Marcelo Bonelli.

"Muchas gracias a todos por estar en esta mesa", dijo la actriz al iniciar el ciclo. "Gracias Sergio por cumplir. Me dijiste que ibas a venir y acá estás. No se encuentran muchos políticos con tanta palabra, así que yo lo agradezco", señaló inmediatamente. "Muchas gracias a vos", le respondió él.

Algunas semanas atrás Viale aclaró al aire que estaba esperando que el político la visitara en el programa tras una promesa que él le había realizado. "Hace poco fui a un programa en TN, Verdad consecuencia, y estaba Massa. Creo que es muy de político lo que me dijo, pero yo lo invité a mi programa. 'Sí, sí', me respondió. 'Mirá que si no venís...', le remarqué. 'No, sí, sí, voy a ir'", indicó en aquél entonces en la mesaza ella.

"Obviamente lo llamamos y lo convocamos, pero no podía. Ya van como dos fines de semana que no puede", señaló. "Me dijeron que los políticos trabajan un montón los sábados, así que no puede venir, pobre", agregó fiel a su estilo.

Finalmente, Massa se hizo presente en el programa, habló sobre la actualidad del país y sostuvo que "la Argentina va a salir de esta crisis". Además aclaró que "el país va a crecer si reafirma a sus pymes".