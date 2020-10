No se la dejó pasar: Juana Viale la mandó al frente en vivo

Semana tras semana se la ve más cómoda y suelta a Juana Viale en su rol de conductora en los emblemáticos programas de su abuela. La actriz ha generado gran complicidad con la chef del ciclo, Jimena Monteverde y en más de una ocasión esto le ha permitido deschavarla al aire, lo que desata una ola de risas entre los invitados.

Sus divertidos ida y vuelta desde la ironía y con un mismo código de humor se han convertido en un clásico de las mesazas. Por supuesto, este sábado no fue la excepción y el episodio llamó la atención de todos los presentes.

En La Noche de Mirtha, la nieta de la diva no pudo pasar por alto un pequeño detalle de la cocinera y la dejó en evidencia. "Jimena, sin ella no hay programa. ¡Qué buenos zapatos! Te pusiste sandalias, muy primaveral todo", destacó Juanita y ambas estallaron en carcajadas.

“Sí, es muy primaveral. Sí, me olvidé los zapatos Juana”, se sinceró Monteverde al aire. “Juana… Qué mala sos. No lo tenía que decir pero me los olvidé y así estoy, en chancletas”, agregó.

“Estás en unas sandalias divinas y encima en primavera”, señaló Juanita para hacer las paces con su compañera.