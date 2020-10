El mejor bronceado: en bikini la ex de Marc Anthony se llevó todos los suspiros

La bellísima modelo venezolana de 31 años Shannon de Lima sigue dando de qué hablar, pues a menudo consiente a sus seguidores con fotografías donde presume de su tonificada silueta.

La modelo se ha convertido en toda una experta a la hora de llamar la atención, pues la ex de Marc Anthony esta vez sorprendió a todos sus seguidores al publicar una fotografía en su cuenta oficial en Instagram, en la cual se puede apreciar a la venezolana acostada sobre una toalla luciendo un diminuto bikini, expuesta al sol.

Shannon esta vez decidió dar unos tips para el bronceado y a la vez quedar con color doradito y que perdure “Lo Primero que hay que hacer es una buena exfoliación en el cuerpo. Luego me coloco bloqueador 30 o 50 SPF en el cuerpo, sobre todo en rodillas, codos y manos (obviamente en el rostro protector 100 SPF) y luego me coloco el bronceador que más me guste…”, escribió para acompañar su publicación.

A poco sabe de la publicación ya la misma cuenta con el agrado de sus fieles seguidores quienes se manifestaron dejando likes entre ellos destaca el futbolista James Rodríguez.

“Perfecta”, “Hermosa”, “Esta mujer es perfecta”, estos fueron algunos de los comentarios que recibió Shannon luego de su publicación, sin duda que esta mujer es bellísima y en cualquier fotografía se ve hermosa.