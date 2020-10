Sebastián Yatra cumple años hoy y pidió una "Chica ideal"

View this post on Instagram

MAu00d1ANA!!! ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83cudf82ud83cudf82ud83dude02ud83dude02ud83dude02ud83eudd73ud83eudd73ud83eudd73ud83cudfbcud83cudfbc Contando las horas para mi cumple, allu00e1 los veooooo Quiero Una Chica Quiero Una Yal ud83eudd2aud83eudd2aud83eudd2aud83dude1d#ChicaIdeal @guaynaa octubre 15 8pm ud83cudf88ud83cudf89ud83dude4fud83cudffb