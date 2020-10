Mientras Guillermo Andino lucha contra el coronavirus, su esposa sorprendió con un emotivo posteo

View this post on Instagram

No saben como extranu0303o esto !! . Gracias a Dios falta muyyyy poco para que esta foto vuelva a ser realidad ud83cudf08ud83dudc96 . Fueron y son muyyy raros estos diu0301as ... estando juntos en casa con ganas de abrazarnos, darnos besos o simplemente tomarnos de la mano ... como hacemos siempre ...y no poder hacerlo ... Pero ya todo volverau0301 a la normalidad .... . Quienes lo pasaron seguro me entienden no ?! . Les aconsejo a todosss los que puedan estar con quien aman Abrau0301cenlo fuerte fuerte fuerte ud83dude02ud83dudc4fud83cudffdu2728 . Y disfruten de esta noche de sau0301bado ud83cudf08ud83eudd70 . Yo lo voy hacer mirando una peliu0301cula con mis pollitos mau0301s chiquitos ud83dude33ud83dude02 . Amoo este plan con ellos ... Perooo Extranu0303o ooooo ver pelis con Guille ud83dude1e . Ya les compartiu0301 como me siento hoy ud83dude1c . Sea como sea disfruten su noche u2728ud83cudf7b u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014- #hoyessabado #extranu0303arte #vida #amor #miamor